Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan çok önemli açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci ve velisi okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme takvimi açıklanırken karneler, yaz tatili ve okulların kapanma tarihine ilişkin birçok konu belli oldu. Bilindiği üzere okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih için Temmuz ayını işaret ederek eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor? 2021 Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte MEB son dakika açıklaması