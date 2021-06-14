Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

Milyonlarca öğrenci "Okullar ne zaman kapanacak" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile beraber merakla araştırılan bu konu yanıt bulmuştu. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş bilindiği üzere Haziran ayında tamamlanmış ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına kavuşmuştu. 2. Dönem karnelerinin dijital ortamdan yayınlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, yayınlanacak?" sorularını da yanıtladı. İşte 2021 yaz tatili başlangıç tarihi ve okullarla ilgili açıklamanın detayı…