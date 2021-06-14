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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!
Giriş Tarihi: 14.06.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 16:03

Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş açıklama! , karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

Milyonlarca öğrenci "" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Bakan 'un açıklamaları ile beraber merakla araştırılan bu konu yanıt bulmuştu. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş bilindiği üzere Haziran ayında tamamlanmış ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına kavuşmuştu. 2. Dönem karnelerinin dijital ortamdan yayınlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, yayınlanacak?" sorularını da yanıtladı. İşte 2021 yaz tatili başlangıç tarihi ve okullarla ilgili açıklamanın detayı…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

Milli Eğitim Bakanı , sorusunu yanıtladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gün saydığı tarih belli olurken 2. Döneme ilişkin karnelerin e-okul sistemi aracılığı ile dijital ortamda verileceği bildirildi. Hal böyleyken öğrenci ve veliler şimdilerde "Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, yayınlanacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. İşte 2021 yaz tatilinin başlayacağı o tarih ve tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA
Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? İşte karnelerin verileceği o tarih!

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

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