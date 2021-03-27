Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net cevap! 2021 Ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Son dakika haberi... Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken lise ve ortaokul sınavlarıyla ilgili olarak yeni kararlar alındı. Bu son dakika gelişmesinin ardından okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, karnelerin verileceği tarihi öğrenmeye çalışırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi ve konu netlik kazandı.

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil ve yaz tatili konusunda aldıkları kararı da paylaştı.

İşte, Bakan Selçuk'un son dakika değerlendirmeleri;