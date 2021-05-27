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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 08:50

Milli Eğitim Bakanı ’tan sorusuna net yanıt! ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci ve velisi , sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren yaz tatilinin de yaklaşmasıyla sorgulanmaya başlandı. Bakan tarafından yapılan son açıklamada okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade etmişti. Okulların kapanacağı tarih aynı zamanda yaz tatili başlangıcı olacağı için geri sayım başlamış oldu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte okullardaki son durum!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Yeni tip coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitim devam ederken sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi yaklaşan yaz tatili tarihi ile beraber karnelerini alma heyecanını yaşayacak. Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde okullarda yeni karar alınıp alınmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı 'tan konuya yönelik flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk olarak Temmuz ayını işaret etti. Böylelikle "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor ve karneler ne zaman verilecek? Soruları net yanıt buldu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim hayatına devam eden öğrencileri için evlerdeki uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve yaz tatilinin başlayacağı merak konusu oldu. Son olarak 2 Temmuz 2021 tarihinde okulların kapanacağı ve yaz tatili başlayacağını bilinirken detaylar şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ SON DURUM!

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

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