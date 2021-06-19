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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:23

Milli Eğitim Bakanı ’tan sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, ?

, başlayacak soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Haziran ayı normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken okulların kapanış tarihine çok kısa süre kaldı. Bu noktada öğrenciler ve velileri okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman soruları araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama ise Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından telafi eğitimi programı uygulanacak. Basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Haziran ayı normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken okulların kapanış tarihine çok kısa süre kaldı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından telafi eğitimi programı uygulanacak. Basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte Bakan Ziya Selçuk açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt! 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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