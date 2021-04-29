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Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:15

Milli Eğitim Bakanı ’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 başlıyor, ?

Milli Eğitim Bakanı 'un yaz tatili ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili son açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde konuya yönelik açıklama MEB Selçuk'tan gelirken tam kapanma sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. Şu an resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilirken gözler , sorusunun yanıtına çevrildi. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen yaz tatili için flaş açıklama gelirken yaz tatili ne zaman başlıyor sorusu da yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler yaz tatili ve okulların kapanacağı tarih araştırmasına devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrenciler uzun bir yaz tatilinin hasretini çekiyor. 2021 Yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı açıklamalarını peş peşe duyurdu. Buna göre; , ? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya yönelik tüm detaylar…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan ve öğrencileri yakından ilgilendiren detayı şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır.' denildi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi. Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

MEB'DEN TATİL KARARI: 2 TEMMUZ'A KADAR YOK

Milli Eğitim Bakanı , ara tatille ilgili "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

İllerdeki tablonun değişmesi halinde kapatma kararlarına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, buna ilin hıfzıssıhha kurulunun genel tabloya bakarak karar vereceğini, otomatik kapanma diye bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?
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