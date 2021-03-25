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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf ne zaman 2021?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı, 9. 10. 11. 12. sınıf kararının ardından 4. 5. 6. 7. 8. sınıf hakkında da karar alındı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ertelenen sınavların tarihleri hakkında bilgi verilirken yüz yüze konusunda illerin risk haritasına dikkat çekildi. Bu noktada, lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlığın açıklamasında, lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak konusuna da netlik kazandırıldı. İşte, 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları hakkında son durum

Giriş Tarihi: 25.03.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:38
Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgının ilerlemesine bağlı olarak bir dizi yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitime devam eden ortaokul ve liselerde hakkında yeni kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son dakika kararlarında, ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf sınavları ile lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları için güncelleme yapıldı. Bakanlık tarafından illere yazı gönderilirken öğrenciler ve veliler tarafından lise ve ertelendi mi, iptal mi oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

2021 LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK, İPTAL Mİ?

Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

İşte, 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavlarında son durum;

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak.

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika: Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman 2021?

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.

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