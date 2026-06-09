MİLLİ MAÇ: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVA FORMATI NASIL OLACAK?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi üçüncüler de bir üst tura adını yazdıracak. Bu turdan itibaren tek maç eleme sistemine geçilecek ve son 32 turu müsabakaları başlayacak. Büyük final ise 19 New York / New Jersey'de oynanacak.