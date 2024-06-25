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MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:47
MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Çekya Türkiye milli maç günü için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu biletini almak adına mücadele eden Montella yönetimindeki A Milli Takım, hangi ilk 11 kadrosu ile sahada olacak merak ediliyor. EURO 2024 F grubu puan durumu ile yanıt arayan Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusu Çekya maçı ile yanıtlanacak. Grupta son maçını oynayacak Ay-Yıldızlıların karşılaşmasındaki hakem de belli oldu. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgisi...