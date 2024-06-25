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Haberler Yaşam MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:47

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Çekya Türkiye milli maç günü için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu biletini almak adına mücadele eden Montella yönetimindeki A Milli Takım, hangi ilk 11 kadrosu ile sahada olacak merak ediliyor. EURO 2024 F grubu puan durumu ile yanıt arayan Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusu Çekya maçı ile yanıtlanacak. Grupta son maçını oynayacak Ay-Yıldızlıların karşılaşmasındaki hakem de belli oldu. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgisi...

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024 Çekya Türkiye maçı bugün mü, yarın mı futbolseverlerin radarına girdi. Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını Hamburg'da tamamlıyor. Gürcistan maçından aldığı 3 puanın ardından Portekiz'e 3-0 mağlup olan Milli Takım ilk 11 kadrosu ile konuşuluyor. Arda Güler gibi genç yeteneklerin bu kez nasıl değerlendirileceği merak konusu. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, Çekya Türkiye milli maç bilgileri..

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Çekya karşısında gruplarda 3. sınavını verecek. Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali üzerinde kritik olacak milli maç için nefesler tutuldu.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

ÇEKYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F grubu karşılaşması Çekya - Türkiye TRT 1 ekranlarından naklen takip edilecek.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

MİLLİ MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

A Millî Takımımızın Çekya ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Milli maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

F GRUBU:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

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