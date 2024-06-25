MİLLİ MAÇ TARİHİ! ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI için heyecan dorukta! EURO 2024 Türkiye Çekya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024 Çekya Türkiye maçı bugün mü, yarın mı futbolseverlerin radarına girdi. Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını Hamburg'da tamamlıyor. Gürcistan maçından aldığı 3 puanın ardından Portekiz'e 3-0 mağlup olan Milli Takım ilk 11 kadrosu ile konuşuluyor. Arda Güler gibi genç yeteneklerin bu kez nasıl değerlendirileceği merak konusu. Peki; Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, Çekya Türkiye milli maç bilgileri..