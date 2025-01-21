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Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:16
Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi...
Türkiye Macaristan maçı için geri sayım başladı. Uluslar Ligi'nde play-off'lara kalan ay yıldızlı temsilcimiz İstanbul'da Macaristan ile mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Milli maç takvimine göre mücadelenin günü ve saati belli oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, A Milli takım maç takvimi...