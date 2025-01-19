Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak milli maç için geri sayım başladı. Milli takımımızın bu zorlu mücadeledeki hedefi 3 puan! Hem futbolseverlerin hem de milli takım taraftarlarının merakla beklediği maçın günü ve saati belli oldu. İşte Türkiye-Macaristan maçıyla ilgili detaylar ve güncel milli maç takvimi!