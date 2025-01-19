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Haberler Yaşam Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:14

Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

Türkiye-Macaristan milli maçı için heyecan dorukta! Futbolseverler, A Milli Takımımızın bir sonraki sınavını sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak bu kritik mücadele, tarih ve yayın bilgileriyle dikkat çekiyor. Maçın günü ve saati gibi detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak milli maç için geri sayım başladı. Milli takımımızın bu zorlu mücadeledeki hedefi 3 puan! Hem futbolseverlerin hem de milli takım taraftarlarının merakla beklediği maçın günü ve saati belli oldu. İşte Türkiye-Macaristan maçıyla ilgili detaylar ve güncel milli maç takvimi!

Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

ÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF TURUNDA EŞLEŞTİ!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı.

Grup liderliğine Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası veda eden Milliler aldığı mağlubiyet sonrası Galler'in arkasına düştü ve A ligine doğrudan yükselme ihtimalini play-offlara bıraktı. Eşleşmenin ardından Milli Takımımız Macaristan karşılaşacak.

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Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ttürkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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