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Milli maç günü ve saati! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
16:14
Türkiye-Macaristan milli maçı için heyecan dorukta! Futbolseverler, A Milli Takımımızın bir sonraki sınavını sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak bu kritik mücadele, tarih ve yayın bilgileriyle dikkat çekiyor. Maçın günü ve saati gibi detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli takım maç takvimi!