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MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
08:51
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile özel bir maç yapacağını duyurdu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hazırlık maçı oynayacak. Bu zorlu karşılaşmalardan biri de Meksika ile gerçekleşecek. Futbolseverler, A Milli Takım'ın form grafiğini ve yeni taktiklerini merakla beklerken, teknik direktör ve oyuncular için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu maç büyük heyecan yaratıyor. Peki, Türkiye - Meksika hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşt, dev karşılaşmaya dair detaylar...