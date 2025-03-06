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Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:51

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile özel bir maç yapacağını duyurdu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hazırlık maçı oynayacak. Bu zorlu karşılaşmalardan biri de Meksika ile gerçekleşecek. Futbolseverler, A Milli Takım'ın form grafiğini ve yeni taktiklerini merakla beklerken, teknik direktör ve oyuncular için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu maç büyük heyecan yaratıyor. Peki, Türkiye - Meksika hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşt, dev karşılaşmaya dair detaylar...

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin ABD'de iki özel maç oynayacağı belirtildi. Bu maçlardan ikincisinde milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile mücadele edecek. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? İşte milli maçın tarihi, saati ve yeriyle ilgili detaylar…

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MEKSİKA İLE ABD'DE HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Haziran ayında ABD'de Meksika ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu özel maçlardan ikincisinde Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

Meksika - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Meksika ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 10 Haziran 2025 Salı günü gerçekleştirilecek ve Türkiye saati ile 03.30'da başlayacak.

Mücadele, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Chapel Hill şehrindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

MİLLİLERİN DİĞER RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maçın rakibi yakında duyurulacak. Türkiye'nin bir sonraki rakibi ve maçın tarihi, TFF tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından haberlerde yer verilecektir.

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!
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