MİLLİ MAÇ HEYECANI: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? TFF tarihi duyurdu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin ABD'de iki özel maç oynayacağı belirtildi. Bu maçlardan ikincisinde milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile mücadele edecek. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? İşte milli maçın tarihi, saati ve yeriyle ilgili detaylar…