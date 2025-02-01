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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
14:51
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme yolunda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Milli maç tarihleri bu kapsamda araştırılmaya başladı. İki aşamalı oynanacak bu kritik mücadelede ilk karşılaşma İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşirken, rövanş maçı ise Macaristan'da oynanacak. Milli takım, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…