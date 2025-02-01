MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi için geri sayım başladı. A Ligi'ne yükselmek isteyen millilerimiz Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ev sahipliği yapacak olan ay yıldızlılar rakibine mağlubiyete uğratarak tur atlamak istiyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?