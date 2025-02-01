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Haberler Yaşam MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:51

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta başarılı bir performans sergileyen A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme yolunda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Milli maç tarihleri bu kapsamda araştırılmaya başladı. İki aşamalı oynanacak bu kritik mücadelede ilk karşılaşma İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşirken, rövanş maçı ise Macaristan'da oynanacak. Milli takım, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi için geri sayım başladı. A Ligi'ne yükselmek isteyen millilerimiz Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ev sahipliği yapacak olan ay yıldızlılar rakibine mağlubiyete uğratarak tur atlamak istiyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

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