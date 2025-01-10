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Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
10:25
Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!
Milli maç tarihi ve saati gündemde. Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı için geri sayım başladı. Montella yönetiminde B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz play-off turunda Maceristan ile mücadele edecek. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!