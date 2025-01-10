Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

B Ligi'nde Galler'in ardından grubu ikinci sırada bitiren Türkiye, play-off turunun ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. İlk maç, İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, heyecanla Milli maç tarihi ve saatine odaklandı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!