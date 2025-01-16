MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde yükselme mücadelesine çıkıyor. B Ligi play off turuna çıkan kırmızı beyazlılar Macaristan ile mücadele edecek. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merakla takip ediyor. İşte Türkiye Macaristan maçı detayları