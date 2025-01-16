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MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
14:59
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kuranın ardından rakibini öğrendi. A Ligi'ne yükselmek isteyen kırmızı beyazlılar play off mücadelesine hazırlanıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan takım en güçlü rakibi Macaristan'ı eleyip yoluna devam etmek istiyor. Futbol severler Türkiye- Macaristan milli maç tarihlerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi 2025