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Haberler Yaşam MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:59

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kuranın ardından rakibini öğrendi. A Ligi'ne yükselmek isteyen kırmızı beyazlılar play off mücadelesine hazırlanıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan takım en güçlü rakibi Macaristan'ı eleyip yoluna devam etmek istiyor. Futbol severler Türkiye- Macaristan milli maç tarihlerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi 2025

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde yükselme mücadelesine çıkıyor. B Ligi play off turuna çıkan kırmızı beyazlılar Macaristan ile mücadele edecek. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merakla takip ediyor. İşte Türkiye Macaristan maçı detayları

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF TURUNDA EŞLEŞTİ!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı.

Grup liderliğine Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası veda eden Milliler aldığı mağlubiyet sonrası Galler'in arkasına düştü ve A ligine doğrudan yükselme ihtimalini play-offlara bıraktı. Eşleşmenin ardından Milli Takımımız Macaristan karşılaşacak.

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MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

Ttürkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 | Macaristan-Türkiye

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte milli maç fikstürü

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı.

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