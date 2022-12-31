Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler araştırılırken, biletinin son 2 rakamı tutan vatandaşlar, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, son iki rakam ikramiyesi kaç TL gibi sorularla araştırma yapıyor. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklanırken 2 bilen bilet sahibi vatandaşlar da belli bir miktarda ikramiye kazanabiliyor. Bu rakamları tutturan vatandaşlar, 2 bilen kaç para alıyor sorusunun yanıtını öğrenmek için Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte son 2 rakama verilecek ikramiye tutarı…