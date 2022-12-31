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Haberler Yaşam Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:30

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler araştırılırken, biletinin son 2 rakamı tutan vatandaşlar, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, son iki rakam ikramiyesi kaç TL gibi sorularla araştırma yapıyor. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklanırken 2 bilen bilet sahibi vatandaşlar da belli bir miktarda ikramiye kazanabiliyor. Bu rakamları tutturan vatandaşlar, 2 bilen kaç para alıyor sorusunun yanıtını öğrenmek için Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte son 2 rakama verilecek ikramiye tutarı…

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazandıran sayıların bir kısmını tutturan biletler de belli oranda ikramiye alabiliyor. Bu noktada son 2 rakamı bilen vatandaşlar yılbaşı çekilişi için belirlenen ikramiye tutarına göre ödeme alıyor. Peki Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı tutan biletler için ödenecek ikramiye miktarı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. İşte Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusunun yanıtı!

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 BİLEN NE KAZANACAK?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl da 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek. Yılbaşı çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte bu yılki son 2 rakama verilecek miktar da belli olacak.

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Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE NASI KAZANILIR?

Nasıl Kazanırım?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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