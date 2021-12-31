Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için nefesler tutulurken binlerce kişi biletlerini sorgulamak üzere "2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen ne kadar, kaç TL ikramiye alıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini alan vatandaşlar biletlerine vuracak ikramiyenin miktarını merakla araştırıyor. Bilindiği üzere bu sene büyük ikramiye 120 Milyon TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen ne kadar, kaç TL ikramiye alıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve tüm detaylar...