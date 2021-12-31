Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:22

Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için nefesler tutulurken binlerce kişi biletlerini sorgulamak üzere "2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen ne kadar, kaç TL ikramiye alıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini alan vatandaşlar biletlerine vuracak ikramiyenin miktarını merakla araştırıyor. Bilindiği üzere bu sene büyük ikramiye 120 Milyon TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen ne kadar, kaç TL ikramiye alıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve tüm detaylar...

Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan giderek artarken öte yandan biletlerde kazanan numaraların sayısına göre kişiler ikramiye de kazanabilme şansı yakalıyor. Bu noktada Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen biletlerin ikramiye tutarları merak konusu haline geldi. İkramiye tutarları duyurulmuştu. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile 2,3 bilen ne kadar, kaç TL ikramiye alıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve tüm detaylar...

Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

2 VE 3 BİLEN NE KAZANACAK?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl da 4 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4, 5 bilene verilen ücretler;

Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin 2022 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.

Milli Piyango 2,3 bilene ne kadar veriyor, kaç para ikramiye alacak? 2022 Milli Piyango MPİ son 2 ve 3 rakamı bilene ne veriyor?
SON DAKİKA