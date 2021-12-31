Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 18:17

Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2022 yılbaşı özel çekilişi başladı. Milyonlarca kişi tam, yarım, çeyrek bilet sorgulaması yaparken 3 bilen ne kadar alır, ne kadar veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Çekiliş gecesi Milli Piyango sonuçları yine SABAH'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. Peki Milli Piyango 3 bilen ne kadar alır, ikramiye kaç para alacak? 2022 Milli Piyango son 3 rakamı ne kadar veriyor? İşte yanıtı…

Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?

Yılbaşı çekilişi için biletlerini alan vatandaşlar Milli Piyango son 3 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek MPİ yılbaşı çekilişi, farklı kategorilerde yapılacak. Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Peki Milli Piyango 3 bilen ne kadar alır, ikramiye kaç para alacak? 2022 Milli Piyango son 3 rakamı ne kadar veriyor?

Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?

MİLLİ PİYANGO 3 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları…

Milli Piyango 3 bilene ne kadar verileceği henüz netlik kazanmadı. Bu yıl 3 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek.

Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4, 5 bilene verilen ücretler;

Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?

2021 Yılı Son 2 Rakamı Doğru Bilenler: 140 TL İkramiye

2021 Yılı Son 3 Rakamı Doğru Bilenler: 200 TL

2021 Yılı Son 4 Rakamı Doğru Bilenler: 300 TL

2021 Yılı Son 5 Rakamı Doğru Bilenler: 400 TL

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin 2022 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.

Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor, kaç para alacak? MPİ 2022 Milli Piyango MPİ son 3 rakamı bilene ne veriyor?

Milli Piyango Çekilişinde Bunlara Dikkat!

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

SON DAKİKA