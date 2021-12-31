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Haberler Yaşam Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor, 4 bilen kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 14:56

Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor, 4 bilen kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan ve şanslı rakamların açıklanacağı saati bekleyen vatandaşlar, Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak sorularıyla ikramiye tutarına ilişkin araştırma yapıyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan giderek artarken 2, 3, 4, 5 bilenin kaç para alacağı sorusu sıkça sorgulanıyor. 120 milyon TL büyük ikramiye ile gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin merak edilenler ve 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor, 4 bilene ne veriyor sorusunun yanıtı burada.

Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine saatler kala, bilet alan vatandaşlar Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak diye araştırıyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlerden en az birine çıkacak olan büyük ikramiye, bu yıl en az bir vatandaşın milyoner olmasını sağlayacak. Peki 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor? İşte merak edilenin yanıtı…

Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

MİLLİ PİYANGO 4 BİLEN NE KADAR ALIR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl da 4 bilene verilecek ikramiye miktarı değişecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları…

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Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4, 5 bilene verilen ücretler;

Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin 2022 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.

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