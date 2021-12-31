Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor, 4 bilen kaç para ikramiye alacak? 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan ve şanslı rakamların açıklanacağı saati bekleyen vatandaşlar, Milli Piyango 4 bilen ne kadar alır, kaç para ikramiye alacak sorularıyla ikramiye tutarına ilişkin araştırma yapıyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan giderek artarken 2, 3, 4, 5 bilenin kaç para alacağı sorusu sıkça sorgulanıyor. 120 milyon TL büyük ikramiye ile gerçekleşecek olan çekilişe ilişkin merak edilenler ve 2022 MPİ Milli Piyango son 4 rakama ne veriyor, 4 bilene ne veriyor sorusunun yanıtı burada.