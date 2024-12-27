MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan başladı! Büyük ikramiye çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2024 gecesi televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Yılbaşı çekilişi öncesi Milli Piyango biletleri, çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle satışa sunuldu. İşte 2025 Milli Piyango bilet fiyatları ve detaylar...