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Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:37

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı merak konusu oldu. Yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, büyük ikramiye 600 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Yeni düzenlemeye göre büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Çekiliş, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Peki; Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bileti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan başladı! Büyük ikramiye çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2024 gecesi televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Yılbaşı çekilişi öncesi Milli Piyango biletleri, çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle satışa sunuldu. İşte 2025 Milli Piyango bilet fiyatları ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI
Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL

Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL

Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL

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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Tamamı dağıtım garantili ikramiyeler 31 Aralık 2024 tarihli çekilişle sahiplerini bulacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

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