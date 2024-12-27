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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
11:37
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025 || Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, büyük ikramiye kaç TL?
Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı merak konusu oldu. Yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, büyük ikramiye 600 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Yeni düzenlemeye göre büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Çekiliş, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Peki; Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bileti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...