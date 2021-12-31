Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

Milli Piyango bilet fiyatları için araştırmalar 31 Aralık Cuma yılbaşı gününde hız kazandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet olarak satışa çıkarılan MPİ biletlerini satın almak isteyenler "Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Peki; Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?