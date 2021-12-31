Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:46

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

Milli Piyango bilet fiyatları için araştırmalar 31 Aralık Cuma yılbaşı gününde hız kazandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet olarak satışa çıkarılan MPİ biletlerini satın almak isteyenler "Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Peki; Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Şans oyunu sevenlerin iple çektiği bu önemli gün için henüz biletlerini satın almayanlar "Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango bilet fiyatları!

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2022: YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları

MPİ TAM BİLET

120 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

60 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

30 Türk Lirası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet fiyatları belli oldu. Tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet ise 30 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Milli Piyango bilet fiyatları tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet kaç TL?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA