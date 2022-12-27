MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2023? | 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak? İşte tüm detaylar

2023 Milli Piyango çekilişine artık sayılı günler kaldı. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraların belli olacağı çekiliş için kupon dolduranlar yoğun olarak 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, tam, yarım, çeyrek, amorti kaç TL kazanacak? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde 2023 Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango büyük ikramiye tutarı bilgisi ve diğer tüm detaylar şöyle;