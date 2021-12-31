Yeni yıla girerken Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Zengin olma hayalleri ile tam, yarım, çeyrek biletlerini alan vatandaşlar yılbaşı çekilişi için geri sayıma geçti. Geçen seneye oranla artış gösteren MPİ büyük ikramiye miktarı belli oldu. Milli Piyango sonuçları için bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek size çıkan ikramiye olup olmadığını anlık kontrol edebilirsiniz. Peki Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye nasıl alınır?