Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ MİLYON?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için milyonlarca bilet sahibi geri sayıma geçti. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan dev çekiliş 17:00'da başlayacak ve noter huzurunda yapılacak. 12.000 TL değerindeki çekiliş ile başlayacak olup, 12 Milyon TL'lik çekilişte bu saatte gerçekleştirilecek. Tüm küçük ikramiye çekilişlerinin ardından 23:00'da ise 120 Milyon TL'nin sahibini belirleyecek numaralar çekilecek.