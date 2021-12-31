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Haberler Yaşam Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 14:29

Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük ikramiye ile birlikte diğer kategorilerde kazanılması muhtemel ikramiye tutarları merak ediliyor. Yeni yılı günler kala "Milli Piyango 5 bilene ne kadar veriyor?" sorusu, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekili ile ikramiyeler sahiplerini bulacak. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar veriyor? 2022 milli piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? İşte tüm bilgiler…

Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl olduğu gibi 2021 yılının sonuna doğru yapılacak olan yılbaşı özel çekiliş için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar aynı zamanda "Milli Piyango son 5 bilene ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar veriyor? 2022 milli piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek. İşte geçen yılki Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre ikramiye tutarları…

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Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?

Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4, 5 bilene verilen ücretler;

Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.

Milli Piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor? MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar, kaç lira veriyor?
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