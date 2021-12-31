Milli Piyango çeyrek bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Çeyrek bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

Milli Piyango çekilişine saatler kaldı. Büyük ikramiye 120 milyon TL olup yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda; çeyrek biletin ne kadar kazandıracağı da şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Peki; MPİ 2022 Çeyrek bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar? İşte Milli Piyango çeyrek bilet rakamları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.