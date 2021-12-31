Milli Piyango çöktü mü, site neden açılmıyor? (millipiyangoonline.com) Milli Piyango sitesi erişim sorunu düzeldi mi?

Milyonlarca vatandaş yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına bakmak için Milli Piyango sitesine giriş yapıyor. Anlık olarak siteye girişte sorun yaşayan vatandaşlar Milli Piyango sitesi çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek sorusuna yanıt arıyor. Sitenin kullanıcı sayısı milyonları aşarken şanslı rakamların sorgulandığı millipiyangoonline.com akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı. Peki Milli Piyango çöktü mü, neden açılmıyor? (millipiyangoonline.com) Milli Piyango sitesi erişim sorunu düzeldi mi? İşte son bilgiler…