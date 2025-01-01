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MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA! 2025 Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi, amorti ve teselli rakamları ile bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 01.01.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
01:11
MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA! 2025 Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi, amorti ve teselli rakamları ile bilet sorgulama
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. 18:30'da başlayan ve 23:15'e kadar devam eden dev çekilişte amorti, teselli ve büyük ikramiye kazandıran rakamlar belli oldu. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango sonuçları sıralı tam listenin belli olmasıyla birlikte bilet sahipleri Milli Piyango sorgulama işlemini yapmaya başladı. Milli Piyango bilet sorgulama 2025 ile Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sabah.com.tr'de.