MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA! 2025 Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi, amorti ve teselli rakamları ile bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 31 Aralık Salı günü 18:30'da başlayan ve 23: 15'te sona eren dev çekilişte 600 Milyon TL sahibini buldu. Tüm çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte ise gözler Milli Piyango sonuçları sıralı tam listeye çevrildi. Milli Piyango sorgulama ile sabah.com.tr'den biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını en hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz. Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI

Milli Piyango sorgulama işlemleri 23:15'te tamamlanan çekilişin ardından hız kazandı. İşte, kazandıran tüm numaralar;