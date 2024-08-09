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Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:52

Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

Milli Piyango sonuçları 9 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Her ayın 9'u ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye takip ediliyor. Bilet sahipleri şans oyununda kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango Online üzerinden yürüyen süreçte şanslı numaraların canlı yayında ve noter huzurunda ekrana yansıdığı görülüyor. İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ağustos günü gerçekleşecek çekilişle kontrol ediliyor. Ayda iki kez yapılan şans oyunu en çok araştırılanlar arasında giriyor. Süper Loto, Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu gibi oyunların yanı sıra büyük ikramiye bu çekilişlerde birikiyor. İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

MİLLİ PİYANGO 9 AĞUSTOS 2024 ÇEKİLİŞİ

Her ayın iki günü gerçekleşen Milli Piyango çekilişi bu ayın ilk çekilişi ile gündemde. 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları saat 17.00'de gerçekleşecek çekilişle belli oluyor.

İşte, takip ekranı:

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Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

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Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.

Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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