Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
16:52
Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı: 9 Ağustos 2024 Milli Piyango çekilişi kazandıran numaralar
Milli Piyango sonuçları 9 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Her ayın 9'u ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye takip ediliyor. Bilet sahipleri şans oyununda kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango Online üzerinden yürüyen süreçte şanslı numaraların canlı yayında ve noter huzurunda ekrana yansıdığı görülüyor. İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı...