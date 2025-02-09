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Haberler Yaşam Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:50

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

Milli Piyango sonuçları 9 Şubat 2025 tarihli çekiliş ile gündemde. Ayda iki kez gerçekleşen şans oyununda şubat ayının ilk şanslı numaraları belirleniyor. Ekrana yansıyan kazandıran rakamlarla birlikte büyük ikramiye, amorti, teselli gibi basamaklar başta olmak üzere ikramiye kazanan tüm biletler ortaya çıkıyor. Peki; Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri canlı yayınla takip edilebileceği gibi çekiliş sonunda sistem üzerinde de kontrol edilebiliyor. Son çekilişte 30000000 TL olan büyük ikramiyenin bu çekilişte ne kadar kazandıracağı araştırılanlar arasında yer aldı. İşte, 9 Şubat 2025 Milli Piyango sonuçları ve kazanan şanslı numaralar haberin devamında...

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ayda iki kez gerçekleşen Milli Piyango çekilişi 9 Şubat bugün şubat ayının ilk kazandıran numaralarını belirledi. Sonuçlar 17.30 itibarıyla canlı yayınla takip edildi.

Bilet sorgulamaları ise çekiliş sonunda Milli Piyango Online üzerinden gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu.

İşte Milli Piyango Çekiişi kazanan şanslı numaralar;

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Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

10. KATEGORİ 600 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5 4,

3 6,

1 3,

6 3,

9 1,

1 6,

1 8,

9. KATEGORİ 1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3 1 8,

8 4 9,

4 6 1,

2 7 8,

6 2 0,

3 8 6,

6 3 0,

4 5 7,

1 1 2,

8. KATEGORİ 1800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0 1 9 5,

4 3 1 4 ,

3 2 9 0,

1 2 9 4,

5 7 6 2,

4 9 9 9,

3 7 1 3,

2 8 0 2,

4 2 8 1,

1 0 2 4,

2 1 3 1,

9 9 1 1,

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

7. KATEGORİ 4800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9 6 8 6 6,

3 9 2 9 3,

3 5 9 2 8,

2 4 5 0 1,

8 9 9 2 9,

0 2 4 2 4,

2 7 7 3 3,

5 0 0 1 4,

3 5 7 0 2 ,

5 7 5 3 9,

6. KATEGORİ 12.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4 8 4 7 3 0,

0 9 2 5 1 6,

2 5 8 2 7 7,

3 5 8 5 2 4,

0 8 7 9 6 4,

4 2 0 4 6 3,

1 7 8 7 7 0,

5 8 5 9 5 6,

4 3 8 2 2 0,

3 7 4 3 5 8,

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Piyango sorgulama işlemleri çekiliş sonucunda https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango üzerinden, çekiliş sırasında MP TV canlı yayın ile takip edilebiliyor.

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