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Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
17:50
Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım!
Milli Piyango sonuçları 9 Şubat 2025 tarihli çekiliş ile gündemde. Ayda iki kez gerçekleşen şans oyununda şubat ayının ilk şanslı numaraları belirleniyor. Ekrana yansıyan kazandıran rakamlarla birlikte büyük ikramiye, amorti, teselli gibi basamaklar başta olmak üzere ikramiye kazanan tüm biletler ortaya çıkıyor. Peki; Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?