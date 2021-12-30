MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık'taki tarihi çekilişte dağıtılacak olan ikramiye bedeli 120 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayalleri kuranlar bilet satın almaya devam ederken, çekiliş gecesi ise Milli Piyango sonuçları bu yıl da Sabah'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. 2022 MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ile saniyeler içerisinde kontrol sağlayabilirsiniz. Peki, Milli Piyango sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? İşte, Milli Piyango Online yılbaşı özel çekiliş sonuçları öğrenme, tam sıralı kazandıran numaralar görüntüleme ve bilet sorgulama sayfası!