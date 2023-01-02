Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile MPİ amorti numaraları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 02.01.2023 05:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 05:59

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile MPİ amorti numaraları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her yıl 31 Aralık tarihinde yapılan yılbaşı çekilişi sonuçları MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla büyük ikramiye kazanan iller ve kişiler belirleniyor. Bu yıl Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişinde 2023 MPİ amorti ve 200 Milyon TL'yi kazanan numaralar belirlenerek sıralı tam liste şeklinde ilan edildi. Milli Piyango Sonuçları Sorgulama sayfasına erişmek ve yılbaşı çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler "MPİ sıralı tam liste ile Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası, amorti çıkan numaralar" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte MPİ sıralı tam liste ile Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası, yılbaşı çekilişi sonuçları amorti çıkan numaralar detaylar.