Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TIKLA SORGULA: MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 07:13

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TIKLA SORGULA: MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi bekleniyor!

Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık'taki tarihi çekilişte dağıtılacak olan ikramiye bedeli 120 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayalleri kuranlar bilet satın almaya devam ederken, çekiliş gecesi ise Milli Piyango sonuçları bu yıl da Sabah'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. 2022 MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ile saniyeler içerisinde kontrol sağlayabilirsiniz. Peki, Milli Piyango sonuçları 2022 nasıl öğrenilir? İşte, Milli Piyango Online yılbaşı özel çekiliş sonuçları öğrenme, tam sıralı kazandıran numaralar görüntüleme ve bilet sorgulama sayfası!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi saniyeler içerisinde görüntüleyebilirsiniz. 31 Aralık'ta yapılacak olan yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar listesine tek tek göz atmak yerine Sabah'ın MPİ Milli Piyango sonuçları öğrenme ve bilet sorgulama ekranına göz atabilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Dilerseniz, 2022 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesini de görebilirsiniz. İşte, Milli Piyango online bilet sorgulama ve sonuçları öğrenme ekranı

Milli Piyango Sorgulama 2022

Milli Piyango Online ile 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi zengin olma hayalleri ile bilet satın alarak geri sayıma geçti. Milli Piyango sonuçları 2022 açıklanması ile beraber bilet sorgulama işlemi burada olacak.

Milli Piyango Sonuçları ve Bilet Sorgulama 2022

Milli Piyango bilet sorgulama ile kazandığınız ikramiyeye saniyeler içerisinde göz atabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi sonuçları en hızlı sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

İşte, çekilişle ilgili tüm detaylar;

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Milli Piyango Sonuçları ve Bilet Sorgulamak İçin Tıklayınız

31 Aralık Cuma günü yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanını sabah.com.tr farkı ile yaşayabilirsiniz. Açıklanan ikramiyeleri saniyeler sonra bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama 2022 sayfamız üzerinden tam sıralı kazandıran numaralar listesine de ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler 30 TL olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Milli Piyango Çekilişinde Bunlara Dikkat!

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesi buradan açıklanacak

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

SON DAKİKA