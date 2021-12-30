Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda çekiliyor? MPİ Milli Piyango sorgulama 2022 ile bilet sorgulama motoru

Milli Piyango Online ile 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişinin ayrıntıları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta soruları da cevabını bulmuş oldu. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuranlar Milli Piyango sonuçları için geri sayıma geçti. Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile size çıkan ikramiyeyi yine en hızlı şekilde Sabah'tan öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak saniyeler içinde size çıkan ikramiye varsa öğrenebilirsiniz. Peki, MPİ Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda çekiliyor?

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Öze Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Çekiliyor?

Mill Piyango Online, resmi internet sitesinden milyonlar merak ettiği sorulara netlik kazandırdı. 31 Aralık'ta yapılacak olan yılbaşı özel çekilişinin saati ve diğer ayrıntıları açıkladı.