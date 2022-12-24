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Haberler Yaşam Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr'de Olacak
Giriş Tarihi: 24.12.2022 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 17:14

Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr'de Olacak

Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. Zengin olma hayaliyle bilet alan milyonlarca vatandaş 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları sonrası bilet sorgulama işlemini bu yıl da sabah.com.tr adresinden yapabilecek. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak ya da tam sıralı kazandıran numaralar listesi ile ikramiyeler sorgulanabilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 ile siz de yılbaşı gecesi bu başlık altından kontrol sağlayabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr’de Olacak

Milli Piyango Sorgulama 2023: Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı özel çekilişi heyecanı da başladı. Milyonlarca bilet sahibi 31 Aralık'ta canlı olarak yayınlanacak tarihi çekilişe odaklanacak. Milli Piyango sonuçları sonrası ise tam sıralı kazandıran numaralar listesi sabah.com.tr'nin Milli Piyango Sorgulama sayfasında yer alacak. Bilet numaralarınızı yazarak saniyeler içerisinde size çıkan ikramiye var ise öğrenebileceksiniz. Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranına bu sayfada ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 MPİ Milli Piyango sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ÖĞREN

Milli Piyango sonuçları için en doğru adres sabah.com.tr! Yılbaşı özel çekilişinin hemen ardından kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte tüm detaylar;

Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr’de Olacak

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz yıl 30 TL ile 120 TL arasında değişiklik gösteriyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan rakamlar şu şekildeydi;
Tam bilet : 120 TL
Yarım bilet : 60 TL
Çeyrek bilet: 30 TL

2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde;
Tam bilet : 200 TL
Yarım bilet : 100 TL
Çeyrek bilet: 50 TL

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Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr’de Olacak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye tarihi rekoru kırmıştı. Yeni yılın dev çekilişi için bilet alan ve büyük ikramiye olan 200 milyon TL'ye tutturma hayali kuran vatandaşlar kazandıran rakamları Sabah Milli Piyango sayfasından öğrenebilecek. Çekilişin, 31 Aralık Cumartesi akşamı 21.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi beklenirken, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları, çekiliş tamamlanır tamamlanmaz sitemizde yer alacak.

Milli Piyango Sorgulama 2023 linkine tıklayarak biletinize çıkan ikramiye var ise öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr’de Olacak

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Sorgulama 2023: 31 Aralık Milli Piyango Sonuçları, Hızlı Bilet Sorgulama Ve Kazandıran Numaralar Listesi Sabah.com.tr’de Olacak

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

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