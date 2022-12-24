Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. Zengin olma hayaliyle bilet alan milyonlarca vatandaş 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları sonrası bilet sorgulama işlemini bu yıl da sabah.com.tr adresinden yapabilecek. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak ya da tam sıralı kazandıran numaralar listesi ile ikramiyeler sorgulanabilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 ile siz de yılbaşı gecesi bu başlık altından kontrol sağlayabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!