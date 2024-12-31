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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı! Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
20:39
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı! Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ne zaman?
Milli Piyango sonuçları için ilk rakamlar belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da başladı. MP TV'den canlı olarak yayınlanan çekilişte büyük ikramiye tutarı 600 Milyon TL olacak. Toplam ikramiye tutarı ise 3.499 Milyar TL olarak açıklandı. Milli Piyango sonuçları ile amorti, teselli ikramiye ve diğer ikramiye kazandıran numaralar belli olduğu an sabah.com.tr'de yayınlanacak. Milli Piyango sorgulama yaparak da biletinizi en hızlı şekilde kontrol edebileceksiniz. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, Milli Piyango sorgulama 2025 ekranı ve kazandıran numaralar listesi