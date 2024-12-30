Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ
Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarları belli oldu.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarları ise şu şekilde;
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
₺600.000.000
|
₺600.000.000
|
2
|
₺60.000.000
|
₺120.000.000
|
10
|
₺6.000.000
|
₺60.000.000
|
20
|
₺1.500.000
|
₺30.000.000
|
30
|
₺1.000.000
|
₺30.000.000
|
80
|
₺100.000
|
₺8.000.000
|
100
|
₺50.000
|
₺5.000.000
|
170
|
₺25.000
|
₺4.250.000
|
800
|
₺10.000
|
₺8.000.000
|
6.000
|
₺6.000
|
₺36.000.000
|
40.000
|
₺4.000
|
₺160.000.000