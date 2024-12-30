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Haberler Yaşam Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:48

Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmayı hayal edenler için heyecanlı bekleyiş yarın gece sona erecek. Salı günü 17:30'da başlaması beklenen çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste halinde sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango sorgulama 2025 işlemi ile de bilet numarası yazarak size çıkan ikramiye varsa saniyeler içerisinde kontrol edebileceksiniz. İşte, 2025 Milli Piyango sorgulama ekranı…

Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kaldı. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyeye sahip olmak isteyenler biletlerini satın alarak geri sayıma başladı. 31 Aralık Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr'de yayınlanacak. Milli Piyango sorgulama ekranı ile de bilet numarası yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını kontrol edebileceksiniz.

Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ

Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarları belli oldu.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarları ise şu şekilde;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺600.000.000

₺600.000.000

2

₺60.000.000

₺120.000.000

10

₺6.000.000

₺60.000.000

20

₺1.500.000

₺30.000.000

30

₺1.000.000

₺30.000.000

80

₺100.000

₺8.000.000

100

₺50.000

₺5.000.000

170

₺25.000

₺4.250.000

800

₺10.000

₺8.000.000

6.000

₺6.000

₺36.000.000

40.000

₺4.000

₺160.000.000
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Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bu yıl 600 milyon TL'ye ulaşan yılbaşı ikramiyesi için bilet fiyatları belli oldu. Yayınlanan liste şu şekilde:

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca vatandaşın büyük ikramiyeyi kazanmak için heyecanla beklediği çekiliş bu yıl da 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleşecek. Saat 17:30'da başlayacak olan çekilişte öncelikle amorti rakamları ve diğer ikramiyeleri kazanan biletler belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı bilet ise yeni yıla saatler kala canlı yayında belli olacak.

Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilete Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı, çekilen toplardaki numaraların tam sıralı halinin yer aldığı bilet kategorisine göre belirlenir. Örneğin bu rakamlar tam bilet üzerindeyse şanslı numaraları tutturan kişi büyük ikramiyenin tamamına, yani 400 milyon TL'ye sahip olacak. Yarım bilete çıkması halinde bilet sahibi büyük ikramiyenin yarısını, çeyrek bilete çıkması halinde dörtte birini alacak

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