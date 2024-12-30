Milli Piyango sorgulama: 2025 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca vatandaşın büyük ikramiyeyi kazanmak için heyecanla beklediği çekiliş bu yıl da 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleşecek. Saat 17:30'da başlayacak olan çekilişte öncelikle amorti rakamları ve diğer ikramiyeleri kazanan biletler belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı bilet ise yeni yıla saatler kala canlı yayında belli olacak.