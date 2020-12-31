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SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

büyük ikramiye çekilişi için geri sayım sürüyor! Milli Piyango Online ile gerçekleştirilen çekiliş bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde başladı. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin verileceği gecede biletlerini alan vatandaşların, gözü kulağı Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesinde olacak. Çekilişe ilişkin tüm detaylar ise Milli Piyango resmi internet sitesinde önceki gün yayınlandı. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları heyecanı sabah.com.tr'de yaşanıyor. Haberimizin içerisinden 2021 Milli Piyango sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama ekranını bulabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz. İşte Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları ve online bilet sorgulama motoru

Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 22:16
Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: Yeni yıla artık sayılı dakikalar kala, büyük ikramiye heyecanı da devam ediyor. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin verileceği bu gecede biletlerini alan vatandaşların, gözü kulağı Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesinde. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları heyecanı sabah.com.tr'de yaşanıyor. İşte 2021 Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi online bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi şuanda devam ediyor. İkramiye kazanan numaralar açıklandıkça haberimizin içerisinde bulunuyor. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için bilet sorgulama ekranından kolaylıkla size çıkan ikramiyeyi de öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR

Şu ana kadar 10 milyon, 1 milyon, 120 bin ve 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı.

İşte ikramiye çıkan o numaralar;

Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ - 31 ARALIK 2020

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

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Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

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