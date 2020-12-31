Milli Piyango SORGULAMA EKRANI: Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve öğrenme motoru

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: Yeni yıla artık sayılı dakikalar kala, büyük ikramiye heyecanı da devam ediyor. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin verileceği bu gecede biletlerini alan vatandaşların, gözü kulağı Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesinde. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları heyecanı sabah.com.tr'de yaşanıyor. İşte 2021 Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi online bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi şuanda devam ediyor. İkramiye kazanan numaralar açıklandıkça haberimizin içerisinde bulunuyor. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için bilet sorgulama ekranından kolaylıkla size çıkan ikramiyeyi de öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR

Şu ana kadar 10 milyon, 1 milyon, 120 bin ve 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı.

İşte ikramiye çıkan o numaralar;