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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 14:43

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler internetten veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor. Bütçelerine en uygun bileti almak isteyenler yılbaşı bilet satışının ne zaman saat kaçta biteceğini merak ediyor. Geçen sene saat 14.00'da bayilerde satışlar biterken online üzerinden devam etmişti. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Yılbaşı heyecanı yurdun dört yanında yaşanırken Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Öte yandan tarihin en büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılı için geri sayım başlarken şans oyunu severlerin hayali olan büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belirlenecek. Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler bu yöntemle veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor…

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Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

YILBAŞI BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR?

Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından takip ediliyor.

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.

Bu nedenle 31 Aralık Perşembe saat 14.00'dan sonra yılbaşı bileti satışı gerçekleştirilemeyecek.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletler Milli Piyango bayilerinde satışa çıkacak ve Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liraya satılıyor.

Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?
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Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?
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