Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango bilet satın almak isteyen kişiler internetten veya bayilerden belirlenen saate kadar biletlerini temin edebiliyor. Bütçelerine en uygun bileti almak isteyenler yılbaşı bilet satışının ne zaman saat kaçta biteceğini merak ediyor. Geçen sene saat 14.00'da bayilerde satışlar biterken online üzerinden devam etmişti. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti internetten nasıl alınır, saat kaça kadar satılacak?