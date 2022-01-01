MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA 2022: Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve 31 Aralık sıralı tam liste yayınlandı

Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango Online ile 31 Aralık (bugün) 17:00'da başlayan yılbaşı özel çekilişi sonra erdi. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulama işlemini bu yılda sabah.com.tr'den yaparak en hızlı şekilde verilere ulaşabilirsiniz. Milli Piyango sorgulama 2022 ile bilet numaranızı yazarak saniyeler içinde size çıkan ikramiye olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!