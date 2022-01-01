MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA 2022: Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ve 31 Aralık sıralı tam liste yayınlandı

Milli Piyango sorgulama işlemi yılbaşı özel çekilişlerinin başlamasıyla gündemdeki en önemli konu haline geldi. 31 Aralık'ta (bugün) gerçekleştiriilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama işlemleri ise bu yıl da sabah.com.tr adresinden yapılıyor. Milli Piyango sorgulama 2022 ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler için öğrenebileceksiniz. Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden ise tam sıralı kazandıran numaralar listesine erişebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama ve 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları için tüm detaylar…

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA VE TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 23:10'da sona erdi. Yılbaşı özel çekilişinin sona ermesiyle birlikte ikramiye kazandıran numaralar listesi heyecanla araştırılmaya başladı.

İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı;