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  • Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçları kapsamında kazandıran numaralar sıralı tam liste hâlinde açıklandı. Öğlen saat 15.00'de başlayan çekilişte, 20.45 itibari ile amorti ve 80 TL'lik büyük ikramiye, 8 Milyon TL ve 1 Milyon TL kazandıran numaralar canlı yayında belli oldu. 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı iller ise, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak duyuruldu. 31 Aralık 2019 bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları bilet sorgulama ve sıralı tam liste kazandıran numaralar hakkında en güncel ve son dakika bilgileri yine sabah.com.tr'de! Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları hakkında merak edilenlere ulaşabilir, MPİ bilet sorgulama motoru ile sıralı tam liste halinde kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 00:09
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi sonuçları yapılırken; sıralı tam liste de açıklandı! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşlar, sonuçları dört gözle bekliyordu. İdare'nin Kızılay binası salonunda 15.00'te başlayan yılbaşı çekilişi, 20.45 itibari ile sona erdi. , bilet sorgulama, 80 Milyon TL, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti numaraları ile diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean sabah.com.tr'de! Milli Piyango 2020 bilet sorgulama sayfası ile kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; sıralı tam liste kazandıran numaraları tek tek inceleyebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI SIRALI TAM KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

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Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MPİ SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sıralı tam kazandıran numaralar listesi ise şu şekilde;

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
6437337 6728347 7635511 9383550

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