Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama MPİ sıralı tam kazandıran numaralar listesi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi sonuçları yapılırken; sıralı tam liste de açıklandı! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşlar, sonuçları dört gözle bekliyordu. İdare'nin Kızılay binası salonunda 15.00'te başlayan yılbaşı çekilişi, 20.45 itibari ile sona erdi. Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama, 80 Milyon TL, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve amorti numaraları ile diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean sabah.com.tr'de! Milli Piyango 2020 bilet sorgulama sayfası ile kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; sıralı tam liste kazandıran numaraları tek tek inceleyebilirsiniz.

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Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.