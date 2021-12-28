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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:02

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan dorukta. Yeni yıla sayılı günler kala "Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Büyük ikramiye tutarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah'ta olacak!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

"Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?" sorusunun yanıtı, yeni yıl çekilişine sayılı günler kala araştırılıyor. Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanacak. Milli piyango sorgulama 2022 sayfası ile birlikte vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenebilecekler. Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah'ta olacak!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve 'millipiyangoonline.com' internet sitesi üzerinden alınabiliyor.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

Milli Piyango Çekilişinde Bunlara Dikkat!

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye çıkan numaralar Sabah’ta olacak!

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

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