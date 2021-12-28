Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:19

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişte büyük ikramiye 120 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayali ile biletlerini satın alan vatandaşlar, rakamlara göre verilecek olan ödülleri merak ediyor. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor soruları merak konusu oluyor. Çekiliş gecesi Milli Piyango sonuçları yine SABAH'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor soruları şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş biletlerini aldı ve heyecanla çekiliş gününü beklemeye koyuldu. Çekiliş gecesi Milli Piyango sonuçları yine SABAH'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

AMORTİ NE KADAR ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?

Geçtiğimiz yıl 2, 3, 4, 5 bilene verilen ücretler;

Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.

SON DAKİKA