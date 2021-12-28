Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişte büyük ikramiye 120 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayali ile biletlerini satın alan vatandaşlar, rakamlara göre verilecek olan ödülleri merak ediyor. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor soruları merak konusu oluyor. Çekiliş gecesi Milli Piyango sonuçları yine SABAH'ta olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası ile size çıkan ikramiyeyi en kolay şekilde öğrenebileceksiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakama ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango çekilişi son 3 bilene ne veriyor?