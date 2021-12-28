Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük ikramiye ile birlikte diğer kategorilerde kazanılması muhtemel ikramiye tutarları merak ediliyor. Yeni yılı günler kala "Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor?" sorusu, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekili ile ikramiyeler sahiplerini bulacak. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 4 rakama ne kadar veriyor? 2022 milli piyango çekilişi son 4 bilene ne veriyor? İşte tüm bilgiler…