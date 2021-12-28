Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl olduğu gibi 2021 yılının sonuna doğru yapılacak olan yılbaşı özel çekiliş için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar aynı zamanda "Milli Piyango son 5 bilene ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakama ne kadar veriyor? 2022 milli piyango çekilişi son 5 bilene ne veriyor?