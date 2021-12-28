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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:58

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

Yılbaşı özel çekilişi için araştırmalar şimdiden başlarken; oyunseverler Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Bu yıl 120 milyon TL'ye kadar kazandıracak olan çekiliş için tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar çekilişe ilişkin detayları araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri internetten sorgulanabiliyor ancak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linkten canlı yayınla bilet sorgulama yapabiliyor. İşte 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı…

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan yılbaşı çekilişi bu yıl da vatandaşların gündemine oturdu. Milyoner olmak ve yeni yıla zengin girmek isteyen vatandaşlar; tam, yarım ve çeyrek biletlerde gizlenen kazandıran sayıları bulmak için bilet gişelerine gidiyor. 31 Aralık akşamı düzenlenecek çekilişten önce 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı araştırılıyor. İşte büyük ödülün sahibini bulacağı yayın öncesi 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

Zengin olma hayalleri kurarak bilet alan milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an Cuma günü gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak ve birçok kişinin hayatını değiştirecek olan çekiliş aşağıdaki linkten canlı olarak takip edilebilecek.

MPİ TV 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma akşamı düzenlenecek. Yılbaşı çekilişi saat 17:00, 18:30, 20:30 ve 23:00'te gerçekleşecek. Büyük ikramiye ise saat 23:00'te sahibini bulacak. Çekiliş takvimi şu şekilde:

17:00 12.000 TL-12.000.000 TL kazanan numaralar

18:30 6.000 TL kazanan numaralar

20:30 240 TL-2.000 TL kazanan numaralar

23:00 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çekilişin sonuçları sabah.com.tr'den ve millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek. Amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilet sorgulama işlemleri online olarak gerçekleştirilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

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