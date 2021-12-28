Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı

Yılbaşı özel çekilişi için araştırmalar şimdiden başlarken; oyunseverler Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Bu yıl 120 milyon TL'ye kadar kazandıracak olan çekiliş için tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar çekilişe ilişkin detayları araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri internetten sorgulanabiliyor ancak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linkten canlı yayınla bilet sorgulama yapabiliyor. İşte 2022 MPİ TV yılbaşı özel çekilişi canlı yayın izleme ekranı…