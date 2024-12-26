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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:49
A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen maç takvimi belli oldu! Türkiye, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede hem tarih hem de yayın detayları sporseverlerin gündeminde. Peki, Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli Takım maç fikstürü...