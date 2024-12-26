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Haberler Yaşam MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:49

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen maç takvimi belli oldu! Türkiye, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede hem tarih hem de yayın detayları sporseverlerin gündeminde. Peki, Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli Takım maç fikstürü...

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

A Milli Takım, Avrupa sahnesindeki önemli sınavlarından biri için geri sayıma geçti. Türkiye - Macaristan maçıyla ilgili detaylar merakla beklenirken, maçın oynanacağı tarih, saat ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı...

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

TÜRKİYE-MACARİSTAN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

MİLLİ MAÇ PROGRAMI

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı. Ancak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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