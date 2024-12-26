MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ | Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda

A Milli Takım, Avrupa sahnesindeki önemli sınavlarından biri için geri sayıma geçti. Türkiye - Macaristan maçıyla ilgili detaylar merakla beklenirken, maçın oynanacağı tarih, saat ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı...