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Haberler Yaşam Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 23:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 23:49

Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvurusu şartları gibi detaylarla ülke genelinde gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Cumhuriyet'in 100. Yılına özel Türkiye'den seçilen iki kişinin uluslarası uzay istasyonuna gönderileceğini duyurmuştu. Hal böyleyken "Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. https://uzaya.gov.tr/ internet sitesi aracılığı ile başvuruların alınacağı bilinirken sitede tüm detaylar da yer alıyor. Peki, Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? İşte Milli Uzay Programı hakkında merak edilenler...

Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

Türkiye uzaya gitme programına başvurular alınmaya başladı. Milli Uzay Programı ile ilgili detaylar https://uzaya.gov.tr/ üzerinden duyurulurken burada boy ve eğitim şartları da yer aldı. Öte yandan vatandaşlar "Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Cumhuriyet'in 100. Yılında gerçekleşecek olan program yapılan açıklamanın ardından büyük ilgi gördü. Peki, Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

TÜRKİYE MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR, UZAYA GİTME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

GÖREVİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

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Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz),

Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),

Uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? 2022 Milli Uzay Programı ile uzaya gitme başvuru ekranı!

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,

Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,
Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,

İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

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