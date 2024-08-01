Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
22:16
MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas (milli yas) resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra Milli Yas nedir sorusu gündeme geldi. Son dakika açıklamasıyla Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bunun üzerine Milli yas nedir, ne demek, hangi günlerde ilan edilir sorulur araştırılıyor. Ulusal yas (milli yas) resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?