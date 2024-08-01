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Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:16

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas (milli yas) resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra Milli Yas nedir sorusu gündeme geldi. Son dakika açıklamasıyla Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bunun üzerine Milli yas nedir, ne demek, hangi günlerde ilan edilir sorulur araştırılıyor. Ulusal yas (milli yas) resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas milli yas resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

Başkan Erdoğan milli yas ilan edildiğini duyurdu. Haniye'nin şahadetinin ardından ilan edilenh milli yas ile vatandaşlar milli yasın ne olduğu araştırılmaya başladı.Milli yas nedir, resmi tatil mi?

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas milli yas resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

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MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas milli yas resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas milli yas resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Ulusal yas milli yas resmi tatil mi, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir?
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