Haberler Yaşam Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:27

Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kim Milyoner Olmak İster isimli televizyon programında Yılbaşı özel bölümü nedeniyle yıldızlar geçidi yaşanacak. Programda yarışacak olan ünlüler bu noktada merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken ise "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın fragmanında Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo gibi ünlü isimler yer alacak. Peki, 31 Aralık 2022 Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler olacak? İşte Milyonere konuk olacak o isimler…