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Haberler Yaşam Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:27

Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kim Milyoner Olmak İster isimli televizyon programında Yılbaşı özel bölümü nedeniyle yıldızlar geçidi yaşanacak. Programda yarışacak olan ünlüler bu noktada merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken ise "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Programın fragmanında Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo gibi ünlü isimler yer alacak. Peki, 31 Aralık 2022 Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler olacak? İşte Milyonere konuk olacak o isimler…

Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Bu kapsamda ise "Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. Bu geceyi televizyon karşısında geçirmek isteyen kişiler ünlülerin keyifli yarışına şahit olacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları ve detaylar.

Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2023 YILBAŞI KONUKLARI, YARIŞMACILARI KİMLER?

Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı programa aynı zamanda sanatçılar şarkılarıyla eşlik edecek.

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Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

Milyoner yılbaşı konukları belli oldu! Kim Milyoner Olmak İster 2023 Yılbaşı konukları, yarışmacıları kimler?

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

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