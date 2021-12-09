Milyonlar KYK burs sonuçlarını bekliyor! 2021-2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KYK burs başvuru sonuçları için gözler şimdi GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversite öğrencilerine maddi destek olarak sağlanmakta olan bursa başvurular e-Devlet aracılığı ile 10 Kasım tarihine kadar alınmıştı. Adaylar "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı gibi tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...